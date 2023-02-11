Son Dakika: Bir müteahhit daha İstanbul'da gözaltına alındı

Son dakika haberi... Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:28
Son Dakika: Bir müteahhit daha İstanbul'da gözaltına alındı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.


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