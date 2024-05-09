Son Dakika... Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!

Son dakika haberi... Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu olay üzerine bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:42
Son Dakika... Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
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Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."


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