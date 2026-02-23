Son Dakika... Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” ve Rustemsha Batyrov hakkında ise “Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlk duruşma, 21 Nisan’da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Masal ve Kadir Muhammet, fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran trajik olayda ölüm sebeplerine dair yürütülen soruşturmada edinilen bulgular, büyük oranda teknik bir ihmal veya tesisat arızasından kaynaklanan zehirlenmeyi işaret etmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Otel işletmecileri ve ilaçlama firmasından 6 isim tutuklanmıştı.