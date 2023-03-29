Son Dakika... Bolu Dağı geçişinde kaza: D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberi... D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:41
Son Dakika... Bolu Dağı geçişinde kaza: D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı
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Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kar yağışı sebebiyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkinde bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Polis ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık mevkinden araçları geri döndürerek TEM Otoyolu'na girmesini sağlıyor.

Karayolları ekipleri, yolu kapatan TIR'ın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

 


D-100 bolu dağı Trafik kaza

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