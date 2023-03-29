Son Dakika... Bolu Dağı geçişinde kaza: D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Son dakika haberi... D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı.
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Kar yağışı sebebiyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkinde bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Polis ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık mevkinden araçları geri döndürerek TEM Otoyolu'na girmesini sağlıyor.
Karayolları ekipleri, yolu kapatan TIR'ın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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