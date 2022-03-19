Son dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tünel, İstanbul istikametine kapatıldı. Bolu Valisi kazada 30 kişinin yaralandığını, kazaya karışan araçlarda sıkışanlar olduğunu söyledi.
Bolu Dağı Tüneli içerisinde aralarında TIR, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
VALİ: 30 YARALI VAR
Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre 30 yaralının olduğunu söyledi.
Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.
Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.
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