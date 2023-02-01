Son Dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberi... Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 13:41
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TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.


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