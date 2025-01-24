Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 gözaltı daha

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:56

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:31

Bolu Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Otelde meydana gelen yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ İTÜ'DEN

Öte yandan, soruşturma kapsamında geri çektirilen bilikişiler yerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.