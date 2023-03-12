Son Dakika: Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Bolu'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:43
Son Dakika: Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 16.31'te merkez üssü Bolu'nun merkezinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.


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