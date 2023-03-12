Son Dakika: Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Bolu'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 16.31'te merkez üssü Bolu'nun merkezinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-03-12
Saat:16:31:58 TSİ
Enlem:40.863 N
Boylam:31.795 E
Derinlik:7.14 km
Detay:https://t.co/IyLm3mMs68@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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