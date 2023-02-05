Son Dakika: BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberi... Elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:11
Son Dakika: BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planan, Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan  İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin  iptal edildiği duyuruldu.


İDO BUDO Sefer

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