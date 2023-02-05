Son Dakika: BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:11

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 07:12

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planan, Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin iptal edildiği duyuruldu.