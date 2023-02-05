Son Dakika: BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Son dakika haberi... Elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planan, Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.
Öte yandan İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin iptal edildiği duyuruldu.
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