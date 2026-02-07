Adana'da buluşma mitinge dönüştü: Özgür Özel'den İçişleri Bakanlığı'na 'Zeydan Karalar' çağrısı

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Adanalılarla buluştu.

CHP Adana İl Başkanlığı önündeki buluşmada konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Tam 212 gün önce Zeydan Başkanı tutukladıklarında şöyle başlamıştım: Yiğit Adana, mert Adana, boyun eğmez Adana, hoş geldiniz demiştim. Hoş geldiniz Adana. Bugün Zeydan Başkanımıza kavuşuyoruz ve çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, şeref verdiniz, onur verdiniz. Adana seni hiç unutmadı, yol arkadaşların seni hiç unutmadı, her zaman arkanda oldu. Bugün de seni karşılamaya, kucaklamaya geldi. Hepinizin emeği çok, hepiniz alın teri döktünüz. Ben hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Zeydan Karalar’a memleketine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZİN DAYANIŞMANIZI ANLATAMAYIZ"

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söyledi:

"Bu nasıl bir duygu, ne büyük bir mutluluk anlatamam. Sizin güzelliğinizi, dayanışmanızı, birlikteliğinizi, özgürlüğünüzü lafla anlatamayız. Ama siz bu süreçte hem Adana'yı hem Adanalıyı çok güzel anlattınız. Nasıl kardeşine sahip çıkılır bir belediye başkanına, tüm Türkiye'ye anlattınız ve elbette bizi gururlandırdınız. İşte CHP budur; düşenin dostudur, mağdurun dostudur, fakirin dostudur, adaletin yanındadır. Onun için CHP'nin bırakın bir belediye başkanı olmayı, bir üyesi olmaktan her zaman gurur duymuş bir kardeşinizim. Çıktık ama orada bıraktığımız kardeşlerimiz var. İnancım odur ki onlar da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklar. Ben bütün savunmaları can kulağıyla dinledim, inanın ben kadeşlerimin savunmalarına baktığımda en kısa sürede adaletin tecelli edeceğine ve özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum.

Bu dönem çok büyük talihsizlikler yaşadık. Çok değerli iki belediye başkanımızı kaybettik. Bu kardeşiniz aklı erdiği günden beri gece gündüz Adana için çalışmıştır. Benim Nuray'la sevgimizi bilmeyen yoktur ama tutuklandığımızda o 200-250 bin kişilik mitingde 'bizi de sever ama Adana'yı daha çok sever' dedi. 24 saatimi verdim, kimin başında ne bela varsa orada yanındaydım. Hiç Adana'nın görmediği hizmetleri yaptık, bundan sonra devam edeceğiz hep birlikte. Bu kardeşiniz sizin için ne yaptıysa bunların hiçbir önemli değil, sizlere feda olsun. Artık aranızdayım ama içerideyken de hep kalpten sizinle birlikteydim. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."

ÖZGÜR ÖZEL: GÖZÜNÜZ AYDIN

CHP Adana İl Başkanlığı önünde düzenlenen 'Büyük Kucaklaşma Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, şunları söyledi:

"Gözünüz aydın. Zeydan Başkanımız, olmayacak bir şekilde, akla hayale gelmeyecek bir suçlamayla; bırakın üstüne yapışmasını, duyduğunda inanmayacağın, 11 yıl öncesinin, kendine ait hiçbir sorumluluğun olmadığı bir döneme dair haksız bir şekilde gözaltına alındığında; İstanbul’a götürülüp de olmadık bir yerde, olmadık bir şekilde yargılanmaya kalktığında hep birlikte toplanmış ve 250 bin kişi, Cumhuriyet Halk Partililer değil, bütün Adanalılar buna isyan etmiştik.

O gün bu otobüsün üstünden şu sözü vermiştim: Gideceğiz, mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve bu otobüsün üstüne Zeydan Başkan'la birlikte çıkacağım demiştim. İşte bugün o gündür. Adana’nın Zeydan’ına kavuştuğu gündür. Onun için gözün aydın Adana, gözün aydın. O gece nasıl muhteşem bir gece olduysa, Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa’da, dünyada yankı uyandırdıysa, 212 gün sonra gelen tutuksuz yargılama kararı ile birlikte bugün de tarihi bir gündür. Zeydan Başkan Adana'ya gelince, sağ olsun, Silivri'den ilk telefonu bana açtı.

Dedim ki: 'Geleceğim, Adana'ya sözüm var. Seninle orada kucaklaşacağız' Önce örgütümüz, sağ olsun, hızla bir miting yapmaya karar verdi. Biz dedik ki: 'Bu tutukluluğun ortadan kalkmasını, bir il başkanlığı ziyareti ve il başkanlığında bir geçmiş olsun, hayırlı olsun, gözünüz aydın diyelim. Mitingimizi Zeydan Karalar görevine iade olduğu gün o muhteşem mitingi yapalım' dedim. Ama Zeydan Başkan'ın dediği gibi Adana öyle kolay kolay laf dinlemiyor. Bugün il başkanlığının önünü bir miting meydanına çeviren her birinize teşekkür ediyorum. 'Şu balkondan konuşuruz aşağıya' demiştik. Ama bir şerit kapanmış, ikinci şerit kapanmış, trafik arada kalmış; on binler, yüz binler meydanlara akmış. Hepinizin yüreğine sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum.

"HEPİMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİDİR"

2024 yılının 30 Ekim günü Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer tutuklanıp belediyesine kayyum atandığından beri partimiz, Cumhuriyet tarihinin görülmedik bir saldırısıyla karşı karşıya. Bu süreçte yapılan işlerin hukukla uzaktan yakından bağdaşır bir tarafı yok. Zeydan Karalar’ın ya da Oya Tekin’in, Kadir Aydar’ın, Adana’da görev yapan bu insanların İstanbul’da ne işi var? Silivri’de ne işi var? Sorulacak bir soru varsa onu Adana’daki savcılar, hakimler sorar. Adana’da cevabı verilir.

Ama Adana’da geçirilen tüm denetimlerden tertemiz çıkan, Sayıştay’dan tertemiz çıkan, Adana’daki savcının, hakimin o şehirde yaşadığı, bildiği bu insanlara İstanbul’dan suç icat etmek, yetkisiz yere onları almak, orada yargılamak en büyük hukuksuzluktur. O yüzden mahkemenin nihayet başlamış olmasını, daha ilk tutukluluk inceleme gününde zaten teknik olarak içeride bir gün bile yatarı olmayan Zeydan Karalar’ın serbest bırakılmış olması hepimiz için sevindiricidir. Hukuk adına umuttur. 20 Şubat yaklaşırken, yani herkes dinlendikten sonra hukuki bir değerlendirme yapıldıktan sonra, tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanacağına inanıyoruz. O günü bekliyoruz.

"BİR YERE KAÇTIĞIMIZ YOK"

Buradan mahkemeye şöyle seslenmek istiyorum: Zaman zaman büyük hukuksuzluklara hep birlikte isyan ediyoruz. Ancak şimdi bu yargılamanın başlamasını, bu tutuksuz yargılama kararını önemsiyoruz. Deliller toplanmış, savunmalar hazırlanmış, avukatlar huzurda. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama bir nebze olsun yüreklere su serpecektir. Kimseden korktuğumuz yok. Bir yere kaçtığımız yok.

Bugün verilen bu ilk kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz yargılamayı, seri, adil bir yargılamayı ve Adana niyetli kararları bekliyoruz. Adana da öyledir. Türk milleti de öyledir. Milletimiz öyledir. Haksızlığa gelemeyiz. Adaletsizliğe gelemeyiz. Onun için buradan sesleniyoruz: Artık 20 Şubat’tan sonra tutuksuz yargılama bekliyoruz. Oya Tekin’i Adana’ya bekliyoruz. Kadir Aydar’ı Adana’ya bekliyoruz. Buradan bunun aksini düşünen varsa şu meydana baksın. Bu meydan sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil; bu şehir AK Partilisiyle, MHP’lisiyle, çok farklı siyasi görüşleriyle Zeydan Karalar’a sahip çıkmıştır. İlk günden beri 'yanlış' demiştir.

"HERKESLE İNATLAŞILIR. AMA MİLLETLE İNATLAŞILMAZ"

'Zeydan Karalar’ın tutuklanması doğru değil' demiştir. Adana’yı görün. Milleti duyun. Ve bu manzaraya rağmen, tutukluluğun ilk günü 250 bin kişilik gece mitingine, bugün il başkanlığı ziyaretini on binlerle dolduran, trafiği kesen, yolları kapatan Adana’ya bakın. İnat ve aksi düşünen varsa şunu unutmasın: İnat iyi bir şey değildir ama insanda olan bir duygudur. Eşle inatlaşılır. Kardeşle inatlaşılır. Herkesle inatlaşılır. Ama milletle inatlaşılmaz. Milletle inatlaşmayın.

Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Milletle inatlaşma fikri sizin fikrinizse yanlış yoldasınız. Yok, başkalarının fikri de mani olamıyorsanız, sizi felakete götürüyorlar. Bugün buradan bu milletin, Adana’nın huzurundan bir kez daha sesleniyorum: Bir adım atılsın, bir adım atılır. Tutuksuz yargılama başlasın, yürekler ferahlar. Arkadaşlarımıza, ailelerine zulmederek Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ki o benim adayım değil, o CHP’nin adayı değil. O artık o gün karnındaki bebesiyle, elindeki bastonuyla sandıklara koşan 15,5 milyon insanın; yetmez, imzalarıyla 25 milyon 500 bin insanın aday gösterdiği milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu’na ve ailesine zulüm etmeyi bırakın. Ekrem İmamoğlu bu milletin adayıdır. Cumhurbaşkanı adayımızdır.

"EŞLERLE, EVLATLARLA UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

Bir yandan, bir yandan tutuksuz yargılamanın içimize serptiği umutlar… Bir yandan Ekrem Başkan’ın kayın biraderine tutuklama. Ekrem Başkan’ın Trabzonlu bir evladına, 'Sana emanet ailem' dediği evladına, 'Sen ne yapıyorsun oralarda?' diye gidip gözaltılar, sorular, tutuklamalar. Ailelerle uğraşmayı bırakmak lazım. Adana’nın sevdiği Zeydan Karalar’a gözünün yaşıyla sahip çıkan hoca hanımın gözlerine bakın. Onun gözlerinde tutuksuz yargılamanın ne demek olduğunu, niye gerek olduğunu göreceksiniz.

Eşlerle, evlatlarla, anayla, babayla uğraşmayı bırakın. Tutuksuz yargılamayı getirin. Bu millet herkesin yaptığını, yapmadığını bilir. Biz Zeydan Karalar’a güveniyoruz. Biz Oya Tekin’e, Kadir Aydar’a ve tüm arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. 1977’de Gençlik Kolları ile başlayan yürüyüşü, 2011’de partimizin il başkanı olan, 2014’te Seyhan’ı AK Parti’den alan, 2019’da Büyükşehir’i MHP’den alan, 2024’te Adana’da her iki kişiden birinin oyunu alan Zeydan Karalar’ın artık Adana hasreti, Adana’nın ona hasreti bitmelidir.

"ADANA, ZEYDAN KARALAR’I İSTİYOR"

Buradan İçişleri Bakanlığı'nın yetkililerine sesleniyorum. Adana, Zeydan Karalar’ı istiyor. Zeydan Karalar artık Adana’dadır. Ve Zeydan Karalar’ın görevinin başına dönmesi Adana’nın talebidir. Zeydan Karalar, Adana’ya hizmet için yanıyor, tutuşuyor. Adana, kuvvetli alkışlarıyla onu makamına gönderiyor. Ben partinin genel başkanı olarak Adana’yı duyuyorum. Adana’nın 'Zeydan Karalar CHP’lidir ama ona olan sevgi, ona olan destek sadece CHP’den ibaret değildir' dediğini duyuyorum. Herkesi Adana’ya kulak vermeye, Adana’nın seçtiklerine saygı duymaya, Oya Tekin’e, Kadir Aydar’a ve Zeydan Karalar’a yetkiyi vermeye, milletle artık inatlaşmamaya davet ediyorum.

"TÜRKİYE İTTİFAKI’NIN İÇİNDEYİZ"

Üzerimde bir selam var. Ben buraya, Niğde tarihinin en büyük mitingini yaparak ayağa kalkmış bir Niğde’den gelirken dedim ki: 'Adana’ya gidiyorum. Zeydan Karalar’la kucaklaşmaya gidiyorum. Adana’ya selamınızı söyleyeyim mi?' dedim. Niğde meydanı ayağa kalktı. Niğde’nin selamını alıyor musunuz? Niğdesiyle, Adana’sıyla, Sinop’uyla, Mersin’iyle, Ardahan’ıyla, Kuşadası’yla, İzmir’iyle, Edirne’den Şanlıurfa’ya, Artvin’den Muğla’ya, tüm Türkiye’ye, Türkiye’nin bütün demokratları, demokrasi yürüyüşümüzde hep birlikteyiz. Ay yıldızlı al bayrağımızdan alan renkleriyle Türkiye İttifakı’nın içindeyiz. Türkiye İttifakı’nı, Adana İttifakı’nı, Demokrasi İttifakı’nı selamlıyorum.

Adana’nın sosyal demokratlarına selam olsun. Adana’nın muhafazakar demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, Kürt demokratlarına, liberal demokratlarına selam olsun. Adana İttifakı’na selam olsun. Hepinizi, hepinizi çok seviyoruz. Milletvekillerimizle, bugüne kadar verilen bu zor görevi taşıyan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle ve Adana örgütü adına Adana İl Başkanımızla birlikte Adana’nın önünde saygıyla eğiliyoruz. İyi ki varsın Adana. Seni çok seviyoruz."