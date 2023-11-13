Son dakika... Burdur'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.23 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 08:40
Son dakika... Burdur'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 13.23 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise Burdur'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Kandilli'ye göre deprem, yerin 7.2 kilometre altında gerçekleşti.


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