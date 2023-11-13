Son dakika... Burdur'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.23 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin 13.23 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilova (Burdur)
Tarih:2023-11-13
Saat:08:28:27 TSİ
Enlem:37.689 N
Boylam:29.944 E
Derinlik:13.23 km
Detay:https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise Burdur'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Kandilli'ye göre deprem, yerin 7.2 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 13, 2023
ELDEN-YESILOVA (BURDUR) https://t.co/kyBp6ymdbW
13.11.2023, 08:28:28 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
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