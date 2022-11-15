Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Son dakika... Türkiye ekonomik krizin pençesinde adeta can çekişirken, milyonlarca üniversite öğrencisi için hayat giderek daha zorlu bir hal aldı. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde eğitim alacak öğrenciler için 'olmazsa olmaz' görülen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileri için başvurular başladı.
Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
"Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."
Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.??— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 15, 2022
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı https://t.co/azbjFfjnbG'den yapabilirsiniz. pic.twitter.com/HHl7zHkDXW
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