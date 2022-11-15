Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Son dakika... Türkiye ekonomik krizin pençesinde adeta can çekişirken, milyonlarca üniversite öğrencisi için hayat giderek daha zorlu bir hal aldı. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde eğitim alacak öğrenciler için 'olmazsa olmaz' görülen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileri için başvurular başladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 10:23
Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Abone Ol google-news

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."

 


kyk 2022 kyk burs başvurusu 2022 kyk yurt başvurusu KYK yurtları KYK borç sorgulama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler