Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

15 Kasım 2022 Salı, 10:23

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."