Öğrenciler tepkili: KYK yurduna LGBTİ karşıtı afiş
İzmir'e KYK'ye ait öğrenci yurduna LGBTİ'ye karşı yapılacak eylemin afişleri asıldı. Cumhuriyet'e konuşan öğrencilerden "Devlet yurtlarında bu tür ötekileştirici ve nefret içerikli afişlerin veya söylemlerin bulunması bile ürkütücü" diyerek tepkisini gösterdi.
İzmir Bornova Erkek KYK Yurdu’nun giriş kapısına LGBTİ karşıtı eylemin afişleri asıldı. İzmir Büyük Aile Platformu’na ait afişlerde bugün gerçekleşecek eyleme çağrı yapıldı.
Duruma tepki gösteren öğrencilerden Anıl Arabacı, “Bir sabah uyanıp nefret içerikli, ötekileştirici bir afişle karşılaşıyorsunuz ve bu afiş KYK yurdunun içine asılıyor. Devlet yurtlarında bu tür ötekileştirici ve nefret içerikli afişlerin veya söylemlerin bulunması bile ürkütücü. Üstelik yurtlarda barınan ve sırf bu ötekileştirici tutumlar nedeniyle cinsel kimliğini veya yönelimini ‘gizlemek’ zorunda kalan öğrenciler varken. Aynı şekilde başka KYK yurtlarında kalan birkaç arkadaşımda yurtlarında bu afişlerle karşılaştıklarını söylediler” diye konuştu.
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