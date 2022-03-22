Son dakika: Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 07:30
Son dakika: Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 07.22'de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu.

Deprem yerin 14,4 km derinliğinde oluşurken, büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.



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