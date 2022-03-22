Son dakika: Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 07.22'de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu.
Deprem yerin 14,4 km derinliğinde oluşurken, büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.
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