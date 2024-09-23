Son dakika... Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir" denildi.
Olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Bursa Valiliği #Bursa #eğitim uçağı
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