Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı!

Son dakika haberi... Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının pistten çıktığı ve pilotun hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:19

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıktı. Yaşanan olayda eğitim uçağı pilotunun yaralandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."


Etiketler: #Bursa #eğitim uçağı #Kaza kırım #yenişehir

İlgili Haberler

Acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

Acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı
Hakkari'de Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı!

Hakkari'de Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı!
İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı

İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler