Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:19

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:31

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıktı. Yaşanan olayda eğitim uçağı pilotunun yaralandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."