Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı!
Son dakika haberi... Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının pistten çıktığı ve pilotun hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıktı. Yaşanan olayda eğitim uçağı pilotunun yaralandığı belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."
Etiketler: #Bursa #eğitim uçağı #Kaza kırım #yenişehir
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