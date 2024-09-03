İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı

Çatalca'daki Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş yaptığı sırada, iniş takımları kırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:43
Abone Ol google-news

 İstanbul'da Hazarfen Havalimanında uçak pistin dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.


İstanbul haberleri uçak pisti haberleri Olay yeri haberleri pist haberleri uçak haberleri

İlgili Haberler

Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı!

Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı!
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!
Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı

Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler