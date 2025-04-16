Son dakika... Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

Son dakika... Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı!
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DHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:40

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, öğrenci pilot yara almadan kurtuldu.

Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait A210 tipi Ultra Light uçak, solo öğrenci uçuşu sırasında Bilecik civarındaki Pelitözü mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

YARALANAN OLMADI

Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre öğrenci pilot yara almadan kurtuldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #eğitim uçağı #eğitim

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