Bursa'da bir garip olay: Evini kundakladı, dışarıdan yangını izlerken polise yakalandı!

Bursa'da yaşadığı daireyi ateşe veren Ö.Ç. (35), dışarıda alevleri izlerken polis tarafından yakalandı. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir garip olay: Evini kundakladı, dışarıdan yangını izlerken polise yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:32

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 163'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı.

İddiaya göre, Ö.Ç, evini ateş verip ardından sokağa çıkarak yangını izledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yanan evi izleyen Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Bursa

İlgili Haberler

Sakarya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Adana işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı!

Adana işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı!
Antalya'nın oksijen deposunda tedirgin eden yangın

Antalya'nın oksijen deposunda tedirgin eden yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler