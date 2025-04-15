Bursa'da bir garip olay: Evini kundakladı, dışarıdan yangını izlerken polise yakalandı!
Bursa'da yaşadığı daireyi ateşe veren Ö.Ç. (35), dışarıda alevleri izlerken polis tarafından yakalandı. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, daire ise kullanılamaz hale geldi.
Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 163'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı.
İddiaya göre, Ö.Ç, evini ateş verip ardından sokağa çıkarak yangını izledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yanan evi izleyen Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Bursa
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'