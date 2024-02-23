Bursa'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:26

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:53

Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 15.14'te gerçekleşen depremin derinliğini 10.86 km olarak açıkladı.