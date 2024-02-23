Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'da saat 15.14'te korkutan bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:26
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Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 15.14'te gerçekleşen depremin derinliğini 10.86 km olarak açıkladı.


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