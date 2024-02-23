Bursa'da korkutan deprem!
Bursa'da saat 15.14'te korkutan bir deprem meydana geldi.
Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 15.14'te gerçekleşen depremin derinliğini 10.86 km olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-23
Saat:15:14:32 TSİ
Enlem:40.41806 N
Boylam:29.16083 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/Lmu5n6C1Ch@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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