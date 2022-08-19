Son Dakika: Bursa'da orman yangını!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 15:04
Son Dakika: Bursa'da orman yangını!
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Bursa-Harmancık kara yolunun Büyükorhan ilçesi yol ayrımı civarında İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 arazöz ve 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmasına helikopterle havadan da destek sağlandı.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.


Bursa Son dakika orman yangını

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