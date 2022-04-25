Son Dakika: Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:27

Bursa'dan korkutan bir uçak kazası haberi geldi. Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.

'GÜÇ KAYBI YAŞADI' İHTİMALİ

Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İlk bilgilere göre uçağın kalkış sırasında, muhtemelen yakıt nedeniyle güç kaybı yaşadığı ve tutunamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklamasını yaptı.

Vali Canbolat, "Teknik sebeplerden olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak. Bir pilot, bir öğrenci pilot vardı... Sivil bir eğitim uçağıydı. Pilotlarımız dışında can kaybı ya da yaralanan yok. İki evde ve iki araçta hasar oluştu. İki pilotumuz da maalesef hayatını kaybetti" diye konuştu.