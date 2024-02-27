Son dakika... Çanakkale Biga'da bir deprem daha!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Çanakkale Biga'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-02-27
Saat:22:52:33 TSİ
Enlem:40.2925 N
Boylam:27.00694 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/LkpzzS083l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4.6 İLE SALLANMIŞTI
Çanakkale’nin Biga ilçesinde akşamüstü 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.09’da kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirmişti.
Deprem Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedilmişti.
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