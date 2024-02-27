Son dakika... Çanakkale Biga'da bir deprem daha!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Çanakkale Biga'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 23:04
Son dakika... Çanakkale Biga'da bir deprem daha!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7.19 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

4.6 İLE SALLANMIŞTI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde akşamüstü 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.09’da kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirmişti.

Deprem Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedilmişti.


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