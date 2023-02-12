Son Dakika: Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:06
Son Dakika: Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.52'de meydana gelen depremin derinliği 7.03 kilometre olarak ölçüldü.


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