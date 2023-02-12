Son Dakika: Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.52'de meydana gelen depremin derinliği 7.03 kilometre olarak ölçüldü.
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