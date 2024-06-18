9 saatin sonunda... İstanbul Sarıyer'deki yangın kontrol altında!
Sarıyer Balabandere Caddesi’nde dün saat 17.00’de başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı.
Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi’nde dün 17.00’de başlayan yangın, ilk başladığı sırada söndürülmüş, ardından ilerleyen saatlerde tekrar başlamıştı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın tekrar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında etrafı yoğun duman bulutu kaplarken itfaiye ve belediye ekipleri yer yer devam eden alevleri de söndürmeye devam ediyor.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Yangın ile alakalı olay yerine inceleme yapmak için birkaç saat önce gelen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen, yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok” diye konuşmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'
- Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme