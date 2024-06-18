9 saatin sonunda... İstanbul Sarıyer'deki yangın kontrol altında!

Sarıyer Balabandere Caddesi’nde dün saat 17.00’de başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 07:38
9 saatin sonunda... İstanbul Sarıyer'deki yangın kontrol altında!
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Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi’nde dün 17.00’de başlayan yangın, ilk başladığı sırada söndürülmüş, ardından ilerleyen saatlerde tekrar başlamıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın tekrar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında etrafı yoğun duman bulutu kaplarken itfaiye ve belediye ekipleri yer yer devam eden alevleri de söndürmeye devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yangın ile alakalı olay yerine inceleme yapmak için birkaç saat önce gelen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok. Ölen, yaralanan yok. Yangının neden çıktığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok” diye konuşmuştu.


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