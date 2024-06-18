Son Dakika... Tuzla'da fabrika yangını: Ekipler sevk edildi!

Son dakika haberi... Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:11
Son Dakika... Tuzla'da fabrika yangını: Ekipler sevk edildi!
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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