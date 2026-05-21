Erdoğan’a hakaret davası: Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken karar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya hesabından “Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” açıklamasını yapmıştı.

Hakkında daha önce siyasi yasak kararı da verilen önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu paylaşımı alıntılayarak “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadelerini kullanmıştı.

HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşıma ilişkin 23 Ekim tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nde ifade vermişti.

Kaftancıoğlu hakkında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bugün yapıldı.

ZORLA GETİRME KARARI

Erdoğan’ın avukatının, suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma talebi kabul edildi. Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin şehir dışında olduğunu, bir sonraki duruşmada hazır edeceklerini belirtti.

Buna rağmen mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı 15 Eylül tarihine erteledi.