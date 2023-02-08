Son Dakika: Canlı yayında Pazarcık'ta deprem

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:38

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:09

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı sayısı anbean artıyor. Enkaz altında kalan yurttaşları arama-kurtarma çalışmalarında zamanla yarış sürüyor.

Artçı sarsıntılar enkaz altında yapılan çalışmaları da olumsuz yönde etkiliyor. CNN TÜRK yayını sırasında bir artçı depremin meydana geldiği ve çalışmalara ara verildiği ifade edildi.

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde saat 12.34'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin deriliğinin 10.44 kilometre olduğu belirtildi.

Aynı bölgede saat 12.52'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Göksun ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 13.21 kilometre olarak ölçüldü.