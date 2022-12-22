Çavuşoğlu ile Blinken görüştü! Konu: F-16 ve Suriye...

22 Aralık 2022 Perşembe, 19:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve terörle mücadelede 'kararlılık' vurgusu yapıldı.