Çavuşoğlu ile Blinken görüştü! Konu: F-16 ve Suriye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki ismin görüşmede F-16 ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 19:56
Çavuşoğlu ile Blinken görüştü! Konu: F-16 ve Suriye...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve terörle mücadelede 'kararlılık' vurgusu yapıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu F-16 Antony Blinken

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