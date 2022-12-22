Çavuşoğlu ile Blinken görüştü! Konu: F-16 ve Suriye...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki ismin görüşmede F-16 ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve terörle mücadelede 'kararlılık' vurgusu yapıldı.
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