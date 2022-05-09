Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan Haiti'de kaçırılan vatandaşlara ilişkin açıklama

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:13

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, 8 Mayıs Pazar günü Dominik'ten Haitiye seyahat eden, içinde 8 Türk vatandaşının da olduğu yolcu otobüsü, Haiti'nin başkenti yakınlarında silahlı gruplar tarafından durduruldu. Yolcular fidye amaçlı kaçırıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Haiti'de şu anda bir kriz masası kuruldu. İçişleri Bakanıyla, Dışişleri Bakanıyla da büyükelçimiz fahri konsolosumuz da takip ediyor. En kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Biz de takip ediyoruz. Fidye için kaçırıldıkları düşünülüyor. Şu anda sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir şey yok" diye konuştu.