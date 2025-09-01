Son Dakika... Çekmeköy'de bir kafede eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in katledilmesine ilişkin yeni gelişme!

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğraması sonucu başından ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganın Edirne'de yakalandığını belirterek, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.
2'Sİ ÇOCUK 8 GÖZALTI
Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı.
6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.