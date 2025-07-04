Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Son Dakika... Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

4.07.2025 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Çeşme'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. 
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamada "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor" ifadelerine yer verildi. 

YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek bir evi küle çevirdi. İçeride bulunan yatalak bir hasta hayatını kaybederken, yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetti. 

ÖDEMİŞ VE BUCA'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına toplam 8 uçak ve 21 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

İlgili Konular: #Çeşme #orman yangını #İbrahim Yumaklı

İlgili Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arasının trafiğe kapatıldığını, trafiğin her iki yönde de D300 Devlet Yolu’ndan sağlandığını bildirdi.
İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3'üncü gününde: Can kaybı yaşandı, mahalleler tahliye edildi!
İzmir Ödemiş'teki orman yangını 3'üncü gününde: Can kaybı yaşandı, mahalleler tahliye edildi! İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor. Tosunlar, Suçıktı, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edildi. Onlarca ev ise yandı.