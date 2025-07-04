Son Dakika... Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamada "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor" ifadelerine yer verildi.

YAN GINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek bir evi küle çevirdi. İçeride bulunan yatalak bir hasta hayatını kaybederken, yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetti.





ÖDEMİŞ VE BUCA'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına toplam 8 uçak ve 21 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.



