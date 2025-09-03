Son Dakika... CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırdı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevlerinin düşürülmesine karar verdi. Mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

CHP lideri Özgür Özel’in bugün Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kaydını yaptıktan sonra İl Başkanlığı binasına geçmesi ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

CHP, İstanbul’daki kritik gelişmelerin ardından tüm il başkanlarını İstanbul'a çağırdı.

NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi dün görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

İSTANBUL'DA YAPILACAK İLÇE VE İL KONGRELERİ SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

GÜRSEL TEKİN "GÖREVİ" KABUL ETTİ

Öte yandan kayyum heyetinde görevlendirilen Gürsel Tekin yaptığı ilk açıklamada "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" diye konuştu.

Tekin, bugünkü son açıklamasında ise "Göreve başladık" açıklamasını yaptı.

TEKİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam MYK sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi. Özel, "Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur" diye konuşmuştu.