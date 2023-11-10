Son dakika... CHP, Anayasa Mahkemesi önünde: 'Bu bir yargı darbesinden öte açık ve derin bir devlet krizidir'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:46

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:19

Yargıtay 3. Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği 'hak ihlali' kararının uygulanmamasına hükmetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürüyor.

CHP, Yargıtay'ın kararına tepki amacıyla bugün AYM önünde açıklamalarda bulundu.

"UÇUM'UN AÇIKLAMALARI AYRI BİR SKANDAL"

Açıklamayı yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıkça yargının yasama üzerinden egemenlik kurmaya çalışmasıdır. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi, anayasanın açık hükmüne rağmen tanımaması ve kararlarına keyfiyetle uymaması anlamına gelmektedir.

Diğer taraftan Saray'dan Hukuk Politikaları Başkanvekili Mehmet Uçum'un açıklamaları da ayrı bir skandaldır.

Çünkü Uçum, AYM'yi yargısal aktivizmle suçlamak yanında Yargıtay'ın kararını 'milli', Anayasa Mahkemesi'nin kararını 'gayri milli', 'neoliberal' ve 'batıcı' ilan etmektedir.

Bu kafanın bu memlekti yönetiyor olması, gerçekten hepimiz adına büyük bir üzüntü kaynağıdır.

"ERKLER AYRILIĞININ ORTADAN KALDIRILDIĞINI DEŞİFRE ETTİ"

Türkiye'de ne Meclis ne Meclis dışındaki muhalefet ne meslek kuruluşları ne de yurttaşlarımız bu açık devlet krizinde, Türkiye'den yana taraf olacaklardır.

"Bu bir yargı darbesinden öte açık ve derin bir devlet krizidir. İki kurum arasındaki çatışma, yasama-yürütme ve yargı arasındaki erkler ayrılığının çoktan ortadan kaldırıldığını açık bir şekilde deşifre etmiştir."