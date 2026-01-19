Son Dakika... CHP'den 'Bu bir işkencedir' çıkışı: Murat Çalık yeniden hastaneye sevk ediliyor!

İBB soruşturmasından tutuklanan ve İzmir'e sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Çalık, bugün sabah saatlerinde ring aracı ve eskortlarla İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Süreci takip eden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bir hastanın hastanesini, doktorunu seçme hakkı vardır. Tedavisini görmek istemesi, kontrol edilmek istemesi, dikişleri aldırmak istemesi, kendi doktoruna gözükmek istemesi kadar doğal ne olabilir?" ifadeleri ile Çalık'ın İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülmesine tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı açıklamada Akdoğan, "Olacak şey değil… Tüm başvurulara ve resmi dilekçemize rağmen Mehmet Murat ÇALIK şu sıralarda ring aracı ve eskortlarla ameliyat olduğu hastaneye değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne götürülüyor" dedi.

MURAT ÇALIK TEDAVİYİ REDDETTİ

Kendi doktoru yerine İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülen Murat Çalık, burada tedavi olmayı reddetti.

Çalık'ın yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

YENİDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Murat Çalık, cezaevi kapısından döndürüldü. Ameliyat olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

CHP Ankara Milltevekili Akdoğan, "Bu işkencedir" dedi:

"Bu işkencedir… Dikkat edin!

Mehmet Murat Çalık’ı İzmir Şehir Hastanesi’nden çıkarttılar. Buca Cezaevi kapısına kadar getirdiler. Kapıdan döndük. Muhtemelen Katip Çelebi Hastanesi’ne gidiyoruz.

Anayasaya uymayanlar güya prosedürü uyguluyor.

Yanlış getirildiği hastaneden doğru hastaneye değil, oradan cezaevine, cezaevinden bir diğer hastaneye…

Allah ıslah etsin…"

NE OLMUŞTU?

14 Ocak tarihinde ameliyat olan ve geçtiğimiz gün ameliyat bölgesinde sıvı birikimi tespit edilen Murat Çalık'ın sağlık durumu endişe yaratıyor.

Açık yara ve enfeksiyon bulguları üzerine pansumanı değiştirilen Çalık'a, pansumanın daha sıkı ve düzenli yapılması gerektiği bildirilmişti.