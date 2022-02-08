Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulunuyor
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- (Savcı Sayan'ın CHP'den 'A4 kağıtları üzerinde namaz kılıyordum' açıklaması) Bahsettiği bina bu bina. Mescitimiz de var. Gelip namaz kılabilirdi. Saptırma, doğru değil.
ADAYLIK AÇIKLAMASI
- (Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması) Bir hukuk devletinde olsak bunlar tartışılmaz. AİHM kararına uymam diyorsunuz. AYM'nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Bu tablo içerisinde bu tartışmalar sadece Erdoğan'a yarar. Erdoğan'a çıkacak diyecek ki 'Cumhurbaşkanlığı'ma engel çıkarıyorlar.' Bu yüzden çıkar sandığı yapalım.
- istanbul seçimlerinde. YSK 4 oy pusulasından 1'i yanlıştır dediler. 4'ünü iptal etmediler. Niçin? Erdoğan'dan izin alamadığı için.
- Türkiye'de uygulanabilir bir anayasa yok. O nedenle Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı entellektüel olarak tartışılabilir.
"KORKMA, SANDIĞI GETİR DİYORUZ"
- Anayasayı bende biliyorum ama nereye başvuracaksınız? Biz bu gerçekten yola çıkarak diyoruz ki: 'Sandığı getir.' Milletin hakemliğine başvuracağız. Korkma, sandığı getir diyoruz. Bugün olmazsa yarın bu sandığı getirecek.
- (Bahçeli'nin üçüncü kez adaylık açıklaması) Bahçeli'nin şöyle bir özlemi var: CHP'nin kendisini hedef almasını istiyor. Biz oradan kaçınıyoruz, ciddiye almıyoruz. Bahçeli'yi ciddiye almıyoruz, o da Saray'dan talimat alıyor.
- Bahçeli de biliyor ki Anayasa değişmeden Erdoğan'ın aday olmayacağını biliyor. Değiştirsinler, güçleri yetiyorsa.
ERDOĞAN'A YARGI VE BASIN GÖNDERMESİ
- (Erdoğan'ın basın ve yargı açıklamaları) Hiç olmadığı kadar yargı bağımlı. Erdoğan'ın bir açıklaması bir kişinin mahkum edilmesi için yeterlidir.
- Birçok örnek gösterebiliriz. Yargı bağımsız değil. Herkes çekiniyor, korkuyor yargıçlar da dahil. Tabi içinde namuslu insanlar da var. Hala hukukun üstünlüğünü savunan hakimler var. Böyle savcılar da var. Ama müthiş bir dejenerasyon var.
BEKİR BOZDAĞ AÇIKLAMASI
- Sayın Erdoğan'ın beklentileri karşılayacak biri Adalet Bakanlığı'na geldi dersek daha doğru demiş oluruz. Bozdağ, yukarıdan gelen emirleri doğrudan uygular. Bütün bakanların hiçbir söz hakkı yok aslında.
LİDERLER BULUŞMASI AÇIKLAMASI
- Çankaya'da bir yerde yapacağız. Bir yuvarlak masanın etrafında oturacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin kamuoyuna duyurulması lazım. Oturup, karar alacağız.
- 6 lideri de buluşturan demokrasi talebidir, yapılan harcamaların hesabının vatandaşa verilmesidir. Diğer partilerin de taleplerini de liderler açıklarlar. Ben de açıklamaları takip ederim. Bugünden bir şey söylemem doğru değil.
- Türkiye'de elektrik zamları var. Doğal olarak bu da tartışılabilir. İkinci adım ne olmalı?
'YANGIN' AÇIKLAMASI
- Sorunsuz hiçbir alanımız yok. Sorunlar çözüleceğine daha da derinleşiyor. Bugün de söyledim mutfaklarda yangın var diyorduk, artık her odada yangın var. İnsanlar artık televizyon ışığında oturmaya başladılar. Bu tablo karşısında bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Bir araya geldiğimizde ekonomi de konuşuluyor.
'İTTİFAKTA KRİZ Mİ VAR?'
- (İttifakta kriz mi var? sorusu üzerine) Havuz medyası alır bunları işler, kriz çıktı der. Hepimiz insanın oturur konuşuruz. Bunu krize, kavgaya dönüştürmek... Böyle bir şey hiç olmadı. Kriz oldu, gerginlik oldu bunların hiçbiri doğru değil.
- Her partinin kendi programı var. Bir ortak paydamız var: Demokrasi. Türkiye açısından da bunlar son derece önemli. Yıpranan bu değerlerin tekrar inşasını ön görüyoruz. Bizim ülkemizde neden adalet olmasın, neden insan hakları olmasın? Olmalı ve Türkiye gelişmeli.
BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI
- Varlık nedenimiz kazanımlarımızı korumak. Bazen kazandıklarımızı da kaybediyoruz.
- Türkiye vatandaşlarının 3. değil 1. sınıf demokrasiye ihtiyacı var.
- Başörtüsü ister sokakta ister kamu kurumunda... Buradan geri adım. Hayır bu bir kazanımdır. Bu konuda kimsenin tereddüt duymasını istemem
- Endişeli muhazakarlar. Kazanımlar elinizden alınmaz. Tam tersine yeni haklar yeni özgürlük alanları açılır. Kazanımlar geri alınmaz.
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