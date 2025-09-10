Son Dakika... Özgür Çelik, Kadıköy'de tek tek anlattı: 'Şunu herkes bilsin, CHP'de kavga yok'

CHP, haftaya İstanbul İl Başkanlığı binası önünde polis ablukası ile başladı. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, beraberindeki heyetle birlikte, polis eşliğinde İl Başkanlığı binasına girdi.

Polis müdahalesi sonrası gerilimin arttığı İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni çalışma ofisi ilan edildi. Bahçelievler İlçe Başkanlığı, yeni İstanbul İl Başkanlığı binası ilan edildi.

Yargı baskısı sürerken, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında CHP, yurttaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

ÖZGÜR ÇELİK KÜRSÜYE ÇIKTI

CHP'nin bu haftaki adresi Kadıköy oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki miting alanında konuştu:

"300 gündür İstanbul'un dört bir yanında büyük bir adalet mücadelesi veriyoruz. Meydanlarda büyük bir direniş gerçekleştiriyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Baba ocağımız, CHP'nin İl Başkanlığı binası şu anda abluka altında. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz orada nöbette.

Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Ve bir haftadır çok çeşitli siyasi partiler, sendikalar, STK'ler, meslek örgütleri bizimle büyük bir dayanışma içerisindeler. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL BİZİ İYİ BİLİR"

"İstanbul bizi iyi bilir, İstanbul bizi nereden bilir: 31 Mart'ta sandıklara hep birlikte sımsıkı sahip çıkışımızdan bilir. İstanbul Ekrem Başkanımızla birlikte 14 olan belediye sayısını 26 olan belediyeye çıkartışımızdan bilir ve İstanbul bizi iyi bilir, İstanbul 300 gündür gençlerle, kadınlarla, değerli büyüklerimizle kol kola, omuz omuza verdiğimiz demokrasi mücadelesinden bilir. Özgürlük mücadelesinden, büyük direnişimizden bilir."

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı deniyor ya, yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatıdır. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk, hep birlikte iktidara yürüyoruz.

Şunu herkes bilsin: CHP'de kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş 3-5 kişi var, bir tarafta da o ceberrut iktidarın karşısında direnenler vardır. İşte gerçek CHP'liler buradadır. Dost siyasi partiler buradadır. Sendikalar buradadır. Biriz, beraberiz, kenetlendik ve hep birlikte iktidara yürüyoruz.

Demokrasiyi askıya almış bir azınlık iktidarı vardır, onların karşısında da biz varız, millet var. Millet kazanacak, demokrasi kazanacak. Yaşasın Cumhuriyet."

İMAMOĞLU'NUN MESAJINI OKUDU: SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK

Çelik, daha sonra tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumaya başladı.

İşte İmamoğlu'nun mesajı:

“Milletimizin büyük iradesini temsil eden seçilmiş belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve onlarca çalışma arkadaşımızla birlikte, neyle suçlandığımızı dahi bilmeden aylardır özgürlüğümüzden mahrumuz. Bizi hukuksuz bir biçimde zindanlarda tutarak, suç örgütü gibi göstermeye çalışanlar, milletin iradesini gasp etmeye devam ediyorlar. Muhalif olan herkes, Türkiye tarihinin en büyük siyasi operasyonunu yaşıyor. Tam bir şeffaflık içinde gerçekleşen İstanbul il kongremizi ve partimizin kurultayını lekelemeye çalışan bu kötü akıl; yargıyı, emniyet güçlerimizi siyasi hesaplarına alet ediyor.”

“İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMIZI POLİS ZORUYLA KAYYUMA TESLİM ETME GİRİŞİMİNE ELBETTE SEYİRCİ KALACAK DEĞİLİZ”

“Hukuki meşruiyeti bulunmayan, siyaseten yazdırılmış bir karara dayanarak, İstanbul İl Başkanlığımızı polis zoruyla kayyıma teslim etme girişimine elbette seyirci kalacak değiliz. Her şart altında, her imkanı kullanarak direneceğiz. Partililerimizin ve milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti; milletin dediği olsun, yöneticiler hukukun dışına çıkamasın, seçimle gelen seçimle gitsin diye kuruldu. Cumhuriyetimizi, kendini ülkenin mutlak hakimi zanneden, hanedanlaşma hayalleri kuran bir avuç insana bırakmayacağız. Milletin dediği olacak. Yöneticiler, hukukun dışına çıkamayacak. Seçimle gelen, seçimle gidecek; Gİ-DE-CEK.”

“BİR DAHA ASLA SEÇİM KAZANAMAYACAKLARINI ANLADILAR”

“Dün 102’inci yaşını kutlamış olan, Atatürk’ten yadigâr Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin önümüze koyduğu eşitlik, adalet ve hürriyet ideallerine yürekten inananların partisidir. Biz, milletin iradesinin üzerinde hiçbir siyasi güç tanımayız. Cumhuriyet’i kuran irade, 100 yıl önce nasıl esir alınamadıysa, bugün de esir alınmayacaktır. Devletin tüm güç ve imkanlarını kendi koltuklarını korumak için seferber edenler, niyetlerini açıkça ortaya koymuştur. Bir daha asla seçim kazanamayacaklarını anladılar. Onun için, özgür ve adil seçimlerle değil, yargı ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yeniden iktidara gelmeye uğraşıyorlar.”

TÜM SİYASİ PARTİ VE STK'LARA ‘SEÇİM GÜVENLİĞİ VE DEMOKRASİ PLATFORMU’ ÇAĞRISI

“Ortada; Cumhuriyetimize, demokrasimize, milletimize yönelmiş çok büyük ve çok ciddi bir teşebbüs vardır. Bu karanlık teşebbüse karşı demokrasi, adalet ve hürriyet isteyen herkes, acilen bir araya gelmeye, ortak akıl ve ortak kuvvetle hareket etmeye mecburdur. Tüm siyasi partilerimizi, meslek örgütlerini, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını ‘Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu’ oluşturarak, çok partili demokrasimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum. Seçim güvenliğine ve demokrasiye yönelmiş bu büyük tehdidi demokratik yollarla bertaraf etmek, iktidarı hukuk içinde hareket etmeye mecbur bırakmak zorundayız. Bu, önümüzdeki seçimde hangi partinin ne kadar oy alacağından, hangi makama kimin seçileceğinden çok daha büyük ve acil bir meseledir.”

“GÜN, HERKES İÇİN HER YERDE ADALET VE HÜRRİYET İSTEYENLERİN BİRLEŞME, BÜTÜNLEŞME GÜNÜDÜR”

“Gün bugündür! Gün, devleti kendi tapulu malıymış gibi görenlere, milletin gücünü gösterme günüdür. Gün bugündür! Gün, demokrasiyi istedikleri zaman inip binecekleri bir tramvay gibi gören, güç ve kudret sarhoşlarını esaslı bir demokrasi tokadıyla kendine getirme günüdür. Gün bugündür! Gün, herkes için her yerde adalet ve hürriyet isteyenlerin birleşme, bütünleşme günüdür. Birleşeceğiz, bütünleşeceğiz ve bir avuç insan dışında herkesin kazandığı, herkesi mutlu eden bir zafere hep birlikte imza atacağız. Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”