Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:44

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:09

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu binanın önünde 6-7 el ateş edildiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

İYİ PARTİ'DEN DESTEK

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Kavuncu mesajında, "Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak. Geçmiş olsun! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ KURŞUNLANDI

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na geçen günlerde sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan iki kurşun parti binasının camlarına isabet etti. İlk kurşun giriş kattaki kafeteryanın camından içeri girip sandalyeye saplandı. İkinci kurşunun ise 3. kattaki konferans salonuna isabet ettiği, camın patladığı ancak kurşunun içeriye girmediği saptandı. Olaya ilişkin inşaat bekçisi Melihşah E. gözaltına alınmıştı.

Melikşah E.'nin savcılık ifadesinde, "Şantiyenin güvenlik hususuyla benim ilgilenmem gerekiyor. 30 Mart günü E-5 tarafında tel örgülerde farklı yerlerde kesilmeler olduğunu gördüm. Saat 18:40 sıralarında şantiyede çalışan başka biri beni arayarak yine şantiyenin çevre tellerinin kesildiğini, malzemelerin tellere yakın bölgeye atıldığını söyledi. Ben bu esnada evde iftarı bekliyordum. Saat 21.00 sıralarında bulundurma ruhsatlı silahımı da yanıma alarak tekrar şantiyeye geldim. Silahımı yanıma alma sebebim hırsızlarla bir münakaşa yaşayabilme endişemdendir. Daha sonra şantiyenin E-5 tarafından 3 kişinin TIR'ın fren ön diski dediğimiz ağır malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Hatta bu olayla ilgili olarak gündüz şirket patronumuza çektiğim fotoğrafları da attım. Bahsettiğim parçaların çalınmaya çalışıldığından bahsettim" demişti.

Melikşah E. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

AKŞENER KURŞUN FIRLATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'deki grup toplantısında partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili konuşurken kürsüden yere kurşun fırlatmıştı.

Akşener, "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek. Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!" demişti.