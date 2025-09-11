Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyuma Ankara 3. Asliye Mahkemesi'nden 'esastan ret' kararı

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada iptal kararı vermesini esastan reddetti.

Gürsel Tekin, kongrenin iptal edilmesi kararı alınması sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı. CHP'li isimler alınan mahkeme kararıyla kayyumun hukuken ortadan kalktığı görüşünde.

CHP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın konuya ilişkin Halk TV'ye konuştu.

Çiftçi, "Bizim en başından beri söylediğimizden beri bu davanın Ankara'da görülmesi gerekiyordu. Çünkü görevli mahkeme Ankara mahkemeleri. İstanbul'da açılan ve burada yetkisizlikle görülen iki dava vardı. Bunların zaten tedbir talepleri reddedilmişti.

Bugün ise ilk duruşması vardı ve esastan reddedildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin haksız ve usulsüz verdiği kayyuma ilişkin vermiş olduğu kayyum kararı kendiliğinden ortadan kalkmış oldu" dedi. Mahkemenin resen bu kararı kaldırması gerektiğini söyleyen Çiftçi, "İstanbul İl Kongresinde herhangi bir sıkıntı olmadığı, usulüne uygun olduğu ve bir 'şaibe' olmadığı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi" ifadelerini kullandı.

''HUKUKEN ARTIK BİR KAYYUM YOKTUR''

CHP'li Gökhan Günaydın alınan yeni kararla usulsüzce verilen iptal kararının ortadan kalktığını belirterek ''İstanbul 45. Asliye'nin aldığı karar ortadan kalkmıştır. Hukuken artık bir kayyum kararı yoktur'' açıklamasında bulundu.

''TEDBİR KARARI BOŞA DÜŞMÜŞTÜR''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır CHP İstanbul İl Başkanlığı için verilen tedbir kararının boşa düştüğünü bildirerek ''Öncelikle İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını kaldıracak'' dedi.