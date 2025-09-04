Son Dakika... CHP itiraz etmişti... YSK yarın toplanıyor!

İstanbul’daki ilçe kongreleri art arda durdurulan CHP, kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu. İtirazların ardından YSK yarın saat 14.30'da toplanma kararı aldı.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

Bugün İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar verdi.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı yaptığı itirazları görüşmek üzere yarın saat 14.30'da toplanacak.

Can Medya Ankara Grup Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre; CHP’nin başvurusu üzerine yapılacak kritik toplantıda, İstanbul’da partinin 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.