Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye açık davet!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Özel ve İnce, hem görüşme hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





BABA OCAĞI'NA DAVET!





CHP lideri Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların şahsında Memleket Partisi'nin bütün üyelerini, bütün gönül verenlerini, oy verenlerini saygıyla selamlıyorum" dedi.





Muharrem İnce ise, Özel'in davetine ilişkin şunları söyledi:





"Zor günlerce iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak iyileri düşünmek zorundayız. Zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımı toplantı yapacağım. En kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim."



