Son Dakika... CHP'nin komisyona sunduğu öneriler ortaya çıktı: Madde madde sıralandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 12 Ağustos 2025’te açıkladığı 29 maddelik Demokratikleşme Paketi temel alınarak hazırlanan kapsamlı çalışma bugün 19’uncu toplantısı için toplanan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunuldu.

CHP’li komisyon üyeleri tarafından hazırlanan metni Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir tüm komisyon üyeleri ile paylaştı. Çalışma; yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, kayyım uygulamaları, toplumsal barış, kadın ve çocuk hakları, nefret suçları, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, infaz rejimi, inanç özgürlüğü ve güvenlik bürokrasisinin özlük hakları gibi geniş bir alanda somut öneriler içeriyor.

CHP, Komisyonun kuruluş amacına uygun olarak demokratikleşme, adalet, eşit yurttaşlık ve toplumsal barışın güçlendirilmesi için yol haritası niteliğindeki bu çalışmanın Komisyon gündeminde değerlendirilmesini talep etti.

KAYYIMA SON, 19 MART TUTSAKLARINA TAHLİYE

Metinde şu başlıklara yer verildi:

1. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Amacıyla İdari ve Siyasi Engellerin Kaldırılması

2. Toplumsal Barışın İnşası İçin Anayasada Düzenlenen Hak ve Özgürlüklerin Kullanılmasını Engelleyen İdari ve Siyasi Uygulamalara Son Verilmesi

2.1. Terörle Mücadele Kanunu’nda Hukuki Belirlilik İlkesine Dayanılması

2.2. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunun Yeniden Düzenlenmesi

2.3. Otoriter Yönetimlerden İthal Edilen Yasa Tekliflerinin Gündemden Kalıcı Olarak Geri Çekildiğinin Açıklanması

2.4. Halkın Haber Alma Hakkı Önündeki Bir Engel Olarak Erişim Engellemesi Sorunu

2.5. Kamuoyunda Sansür Kanunu Olarak Bilinen 7418 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılması

2.6. Basın Özgürlüğü Önündeki Kurumsal ve Yasal Engellerin Kaldırılması

2.7. Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Kanun ve Uygulamadan Kaynaklı Tüm Engellerin Kaldırılması

3. Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Siyaset Ortamının Oluşturulması

4. Yerel Yönetimlerde Kayyım Uygulamasına Son Verilmesi

5. Siyasetin Yargı Aracılığıyla Dizayn Edilmesi ve Toplumsal Muhalefetin Sindirilmesi Amacıyla Anayasaya Aykırı Olarak Yapılan Tutuklama ve Davalara Son Verilmesi

5.1. 19 Mart Darbe Girişimi Kapsamında Haksızca Tutuklanmış Olan Tüm Siyasetçi ve Bürokratların Derhal Tahliye Edilmesi

5.2. Gezi Davası Başta Olmak Üzere Toplumsal Muhalefeti Sindirmeye Yönelik Davalar Nedeniyle Cezaevinde Tutulanların Tahliye Edilmesi

5.3. Gizli Tanık Uygulamasıyla Adil Yargılanma Hakkı İhlaline Son Verilmesi

5.4. Etkin Pişmanlık Kurumunun İftiracılığa Dönüşmesine Derhal Son Verilmesi

5.5. Savunma Hakkına Getirilen Sınırlamaların Sonlandırılması

5.6. Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının Keyfi Kararlarının Önüne Geçilmesi

5.7. Siyasi Soruşturmalarda Başsavcılıkların Yetki Gaspının Sonlandırılması

5.8. Adil Kararlar İçin Yargı Mensuplarının Sorumluluğu

6. Cumhurbaşkanına ve Kamu Görevlisine Hakaret Suçlarının Yürürlükten Kaldırılması ve Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçunun Yeniden Düzenlenmesi

7. İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması

7.1. İnsanlığa Karşı Suçlarla ve İşkenceyle Etkin Mücadele Edilmesi

7.2. Nefret Söylemleri ve Nefret Suçlarının Cezalandırılması

7.3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Bağımsız Bir Yapıya Kavuşturulması

8. Kadına ve Çocuklara Karşı Şiddetle Etkin Mücadele

9. Yargı ve İnfaz Sistemindeki Anti Demokratik ve İnsan Haklarına Aykırı Uygulamalara Son Verilmesi

10. Devletin İnançlara Karşı Tarafsız Olduğu Bir Düzenin Hayata Geçirilmesi

10.1. Cemevlerine İbadethane Statüsünün Tanınması

10.2. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Kapatılması

10.3. Madımak’ın Müze Yapılması

10.4. İşe Girişlerde ve Yükselmelerde Yaşanan Ayrımcılığın Önlenmesi

11. Güvenlik Güçlerinin ve Güvenlik Bürokrasisinde Çalışan Sivil Memurların Özlük Haklarının İyileştirilmesi