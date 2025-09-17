Son dakika... CHP Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi reddedildi

Hafta sonu yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için bazı delegelerin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurduğu öğrenilmişti.

Seçim Kurulu kararını verdi ve söz konusu başvuruyu reddetti.

Ekol TV'den gazeteci Eray Görgülü'nün haberine göre; itirazı yapan delegeler il seçim kuruluna başvuracağını aktarıldı. Görgülü, "Ancak yüksek ihtimalle oradan da ret bekleniyor" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

CHP delegeleri, mutlak butlan davasına karşı olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştu.

Delegelerin talebinin ardından 21 Eylül'de 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın yapılmasına karar verilmişti.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurup kurultayın iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.