Son Dakika: CHP'de adaylar belli olmaya başladı... Mustafa Sarıgül Erzincan’dan aday

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 10:12

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:40

CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak olan milletvekili aday listelerini belirlemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 09.30’da başlayan toplantı sürerken aday listeleri de belli olmaya başladı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Parti Meclisi toplantısından gelen ilk bilgilere göre Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterilecek.

40’IN ÜZERİNDE KONTENJAN

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine de CHP listelerinden 40’ın üzerinde kontenjan ayrıldığı öğrenildi. İlk bilgilere göre DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de Ankara 2’nci bölge 2’nci sıradan aday gösterilecek.

Eski ABD Büyükelçisi Namık Tan da İstanbul 2’nci bölge 1’nci sıradan aday olacak. Öte yandan İyi Parti ile yapılacak fermuar modelinde de son olarak 11 ilde anlaşıldığı belirtildi. 7 ilde CHP’nin, 4 ilde de İyi Parti’nin adayı birinci sırada yer alacak. Aksaray ise tamamen İYİ Parti’ye bırakıldı.