Son dakika... CHP'de kongre takvimi belli oldu

CHP'de kongre takvimi hazır... İlçe kongreleri 5 Ağustos, il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:50
Son dakika... CHP'de kongre takvimi belli oldu
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