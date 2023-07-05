Son dakika... CHP'de kongre takvimi belli oldu
CHP'de kongre takvimi hazır... İlçe kongreleri 5 Ağustos, il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
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