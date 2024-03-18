Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı

Son dakika gelişmesi... CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 22:26
Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, şüpheli Ali Rıza Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık" şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki "para sayma" görüntüleriyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.


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