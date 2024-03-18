CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:39

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan soruşturmada sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ardından, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, 'tanık', İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile Sarıyer'deki mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski mülk sahibi Ali Rıza Braka, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

ESKİ MÜLK SAHİBİ İFADE VERDİ

Arnavut uyruklu eski mülk sahibi Ali Rıza (Gertian) Braka, bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda, 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade verdi.

Şüpheli Braka, basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden hızla adliyeden ayrıldı.