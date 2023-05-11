Hukukçular, İçişleri Bakanlığı'nın GAMER ısrarını yorumladı: İptal planı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine geri sayım başladı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde İçişleri Bakanlığı, sandık sonuçlarının polis ve jandarma tarafından alınıp Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) gönderilmesini kararlaştırdı. Karara birçok siyasi ve hukukçu tepki gösterdi.

Önceki gün sosyal medya hesabından kararı eleştiren avukat Ece Güner, İçişleri Bakanlığı’nın seçim sürecine dahil olmak istemesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Güner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Anayasaya göre tüm seçim işlerinin yetkisi sadece YSK/Seçim Kurullarındadır. Kolluk kuvvetleri sadece bir cebir/şiddet durumunda çağrılırsa sandık alanına gelebilir. Seçim sonuçları YSK tarafından eşzamanlı sadece siyasi partilerin genel merkezleri ile paylaşılır. Onlar da teşkilatla veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamaz. İçişleri Bakanlığı’na bağlı “GAMER” başkanlığının böyle bir yetkisi kanunen yoktur. YSK bu konuda açıklama yapmalı.”

(Ece Güner)



CHP İzmir Milletvekili adayı Avukat Deniz Yücel de iktidarın asıl amacının seçim kaybedilirse iptal ettirmek olduğunu söyledi.

’PARALEL KURUL’

Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararı eleştiren Yücel, “Şu iyi bilinmelidir ki, TBMM ya da cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı andan itibaren seçim süreci başlamış olur ve bu seçimi yönetme sorumluluğu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aittir. Başka hiçbir kurum, kurul yada kuruluş seçim süreci hakkında bir tasarrufta bulunamaz. Aksi takdirde seçim süreci ifsat edilmiş olur. Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı’nın başındaki muhteris zat, paralel bir seçim kurulu oluşturarak seçimlere gölge düşürmeye ve memleketi kargaşa ortamına çekmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

(Deniz Yücel)



GAMER ve YSK sonuçlarında yaratılabilecek bir çelişkinin demokrasiye ve seçimlere büyük zarar vereceğine dikkat çeken Yücel, “Paralel ve Pelikan yapılarını çok seven, onlara intizar eden Süleyman Soylu, namluların altında bir seçim geçirmemizi hayal etmektedir. Biz, o zatın demokrasi dışı tüm hayal ve amaçlarını, yerle yeksan etmek için 14 Mayıs seçimlerini kazanacağız. 14 Mayıs’ta millet kazanacak, paraleller kaybedecek” dedi.

(Muharrem Erkek)



‘HESAP VERECEKLER’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Kanunsuz emir verenler ve uygulayanlar hesap verecek” ifadelerini kullandı.

‘VERİ GÖNDERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ’

Daha önce Millet İttifakı partileri tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun polis ve jandarmayı “paralel YSK” kurmaya çalıştığı gündeme getirilmiş ve “Asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak” uyarısı yapılmıştı.