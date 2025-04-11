Son Dakika... CHP'nin 'para sayma' davası ertelendi!
Son dakika gelişmesi... CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen ''para sayma'' görüntülerine ilişkin açılan davanın duruşmanın görülmesine saat 11.20 sıralarında başlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava, 19 Kasım'a ertelendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen 'Para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak da katıldı.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.
Kimlik tespiti sırasında Canan Kaftancıoğlu, "Aylık gelirim 100 bin lira civarında. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu bir dosyam var sabıkam var" diye konuştu.
DAVA ERTELENDİ
Davanın duruşması 19 Kasım'a ertelendi.
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