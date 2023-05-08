Son Dakika: CHP'nin Şanlıurfa ofisine saldırı
Son dakika haberi... CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa’da bulunan seçim ofisine mermi atıldığını ve partisinin seçim afişlerinin yırtıldığını belirtti.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde gerilimin dozu artıyor. CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, partisinin seçim ofisine ‘tehdit ve gözdağı amaçlı’ mermi atıldığını açıkladı.
Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda görüntülere de yer verdi. Tanal mesajında şunlara yer verdi:
*Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!
*Ayrıca cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı.
*Şanlıurfa’da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız! Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz! Biz ise gücümüzü Allah’tan ve milletten alıyoruz.
*Hodri meydan! Sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız! Şanlıurfa’da CHP tarih yazacaktır!
Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa’daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 8, 2023
Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı… pic.twitter.com/6dtYgkmEEA
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım
- Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'in FETÖ videosu çıktı
- İmamoğlu'ndan emniyet müdürüne zor sorular